Sassoli | Calabria Fi | ' Italia perde un cavaliere della politica'

Advertising

CosenzaPost : Scomparsa David Sassoli, il cordoglio del presidente Anci Calabria - gaereina : RT @voltcalabria: La morte di David #Sassoli ci ha colto tutt* all'improvviso. David Sassoli ha sempre portato avanti i #valori di un'Europ… - voltcalabria : La morte di David #Sassoli ci ha colto tutt* all'improvviso. David Sassoli ha sempre portato avanti i #valori di un… - crotoneok : ? Addio al giornalista David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Calabria

"Ragazzi - ricordo come ieri l'intervento di- non lo vedremo mai...figurati se capita ... Arturo Diaconale, Pantaleone, Lullo Sergi, all'Universitá della... Avevo risentito pochi ...La scomparsa di Davidlascia un vuoto profondo. Il cordoglio dei calabresi ai familiari". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione. Ascolta l'articolo - A ..."A nome della Municipalità aquilana e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente David Sassoli. Fu tra coloro che raccolsero l’invito delle istitu ...Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "La scomparsa di David Sassoli è una grave perdita per l'Italia. Il Paese perde un uomo di riferimento nelle Istituzioni. La sua correttezza e la sua moderazione ne hanno d ...