Sassoli: Becchi, 'è morto per la terza dose? Nessuna correlazione?' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Rispetto per la morte di #DavidSassoli. Ma è morto in seguito alla terza dose ? Non c'è Nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l'autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima". Lo scrive su Twitter Paolo Becchi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Rispetto per la morte di #David. Ma èin seguito alla? Non c'è? Non rendete pubblica neppure l'autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima". Lo scrive su Twitter Paolo

Advertising

ilriformista : La galleria degli orrori virale con l’hashtag #nessunacorrelazione. “Sicuramente i familiari saranno risarciti”, sc… - giornalettismo : Sciacalli senza gloria. Da #Becchi agli altri che stanno twittando #nessunacorrelazione parlando della morte di… - Open_gol : «Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima» - TV7Benevento : Sassoli: Bellanova (Iv), 'vergogna per illazioni Becchi e per esultanza e odio no vax'... - cesco_visco : RT @neXtquotidiano: Il miserabile post di Becchi sulla correlazione tra la morte di #DavidSassoli e terza dose -