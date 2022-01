Sara Croce | la pelliccia scivola giù | quello che c’è sotto è da infarto Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 11 gennaio 2022) Scatto caldissimo e posa da far perdere la testa; andiamo a conoscere, il desiderio della maggior parte degli italiani InstagramUna delle donne più belle d’Italia è, senza ombra di dubbio,, giovane ma pronta a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Nata ad inizio giugno nel 1998 e inizialmente la sua vita professionale sarebbe dovuta andare in tutt’altra direzione avendo la passione per il canto. A sedici anni, però, non contenta del suo corpo, decide di iscriversi in palestra; mentre continua il suo percorso nel mondo del fitness, si iscrive alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano. Allegri, conoscete la sua ex più importante? Prima di Ambra c’era lei, bellezza mozzafiatola...