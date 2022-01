(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Saràad aprire ildinumero 72, martedì 1 febbraio, al fianco di, come co-conduttrice. Poi nell'ordine delle serate, sfileranno Lorena Cesarini,, Maria Chiara Giannetta. Toccherà ail gran finale di sabato 5 febbraio. Un colpo di scena, una trovata geniale, quella delle co-conduttrici scelte dache ne ha ufficializzato i nomi in pompa magna al Tg1 della sera L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - davidemaggio : Le coconduttrici di #Sanremo2022 Martedì: Ornella Muti Mercoledì: Lorena Cesarini Giovedì: Drusillla Foer Venerdì:… - Corriere : Festival di Sanremo: da Ornella Muti a Sabrina Ferilli, chi saranno le 5 partner al fianco di Amadeus - Vittoriaaaa19 : RT @seipiubelladim3: sanremo condotto da amadeus e ornella muti lorena cesarini drusilla foer maria chiara giannetta sabrina ferilli - FirenzePost : Sanremo: Ornella Muti, Sabrina Ferilli e Drusilla Foer al Festival con Amadeus -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Ornella

Muti per aprire il Festival dinumero 72, martedì 1 febbraio, poi nell'ordine delle serate Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per il ...Sarà tra le e del Festival di, l'attrice romana Sabrina Ferilli , che a poche ore dall'annuncio ufficiale di Amadeus in ... Leggi anche - DopoMuti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria ...Poco fa, Amadeus ha annunciato i nomi delle 5 co-conduttrici che lo affiancheranno a Sanremo 2022, che il celebre presentatore condurrà per la terza volta consecutiva. Ad affiancarlo saranno 5 volti n ...Sarà Ornella Muti ad aprire il Festival di Sanremo numero 72, martedì 1 febbraio, al fianco di Amadeus, come co-conduttrice. Poi nell'ordine delle serate, sfileranno Lorena Cesarini, Drusilla Foer, M ...