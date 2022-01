Sanremo: Amadeus sogna Jennifer Lopez (Di martedì 11 gennaio 2022) Sanremo 2022, le prove: Mahmood grande assente. Rimborsati i primi biglietti Il Messaggero, pagina 23, di Mattia Marzi. Fatalismo. È il sentimento che domina in questi giorni tra Viale Mazzini e Sanremo. Quando mancano tre settimane all’inizio, previsto il primo febbraio (si chiude il 5), sul Festival 2022 continuano a esserci ancora troppi dubbi e poche certezze. Il cast Amadeus, blindato, nonostante tutto non si ferma e porta avanti la costruzione del cast. In pochi giorni ha messo a segno due colpi: oltre a Checco Zalone arriverà all’Ariston anche Maria Chiara Giannetta, la 29enne attrice foggiana nota al pubblico di Rai1 per aver interpretato la detective non vedente protagonista della serie Blanca. Ieri la Rai avrebbe dovuto far partire la vendita dei biglietti per le serate della kermesse, ma le operazioni sono state sospese: «È ... Leggi su tvzoom (Di martedì 11 gennaio 2022)2022, le prove: Mahmood grande assente. Rimborsati i primi biglietti Il Messaggero, pagina 23, di Mattia Marzi. Fatalismo. È il sentimento che domina in questi giorni tra Viale Mazzini e. Quando mancano tre settimane all’inizio, previsto il primo febbraio (si chiude il 5), sul Festival 2022 continuano a esserci ancora troppi dubbi e poche certezze. Il cast, blindato, nonostante tutto non si ferma e porta avanti la costruzione del cast. In pochi giorni ha messo a segno due colpi: oltre a Checco Zalone arriverà all’Ariston anche Maria Chiara Giannetta, la 29enne attrice foggiana nota al pubblico di Rai1 per aver interpretato la detective non vedente protagonista della serie Blanca. Ieri la Rai avrebbe dovuto far partire la vendita dei biglietti per le serate della kermesse, ma le operazioni sono state sospese: «È ...

