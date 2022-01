Sanremo | Amadeus rivela al Tg1 i nomi delle 5 co-conduttrici del Festival | tutte le presenze femminili

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 11 gennaio 2022) Stasera, nel corso dell’edizione20 del tg1,è intervenuto come ospite ed hato i5 donne che lo affiancheranno, di serata in serata, nella conduzione deldi. Già in precedenza, conduttore e direttore artistico del, aveva deciso di utilizzare lo studio del TG1 per le grandizioni riguardanti la kermesse canora. Da tempo si susseguivano i gossip in merito ai papabilidonne che avrebbero potuto co-condurre conilfa i5 co-: a ...