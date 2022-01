Sanremo 2022: Amadeus ingaggia Zalone (e corteggia la Lopez) (Di martedì 11 gennaio 2022) Un tassello alla volta, Sanremo 2022 sta prendendo forma. E per evitare i maxi spoiler delle ultime due edizioni, Amadeus ha deciso di giocare d'anticipo rivelando in prima persona i cantanti in gara - lo ha fatto a inizio dicembre - e il cast che lo affiancherà nel corso delle cinque serate del 72esimo Festival della canzone italiana, in onda dal 1° al 5 febbraio su Rai1. Per ora c'è già una granitica e inaspettata certezza: la presenza di Checco Zalone, ingaggiato dal conduttore e direttore artistico per una serata. Mentre per conoscere i nomi delle donne che avrà al suo fianco, toccherà aspettare appena poche ore. Sanremo 2022, Checco Zalone è il "colpaccio" di Amadeus Il primo colpaccio Amadeus lo ha messo a segno ... Leggi su panorama (Di martedì 11 gennaio 2022) Un tassello alla volta,sta prendendo forma. E per evitare i maxi spoiler delle ultime due edizioni,ha deciso di giocare d'anticipo rivelando in prima persona i cantanti in gara - lo ha fatto a inizio dicembre - e il cast che lo affiancherà nel corso delle cinque serate del 72esimo Festival della canzone italiana, in onda dal 1° al 5 febbraio su Rai1. Per ora c'è già una granitica e inaspettata certezza: la presenza di Checcoto dal conduttore e direttore artistico per una serata. Mentre per conoscere i nomi delle donne che avrà al suo fianco, toccherà aspettare appena poche ore., Checcoè il "colpaccio" diIl primo colpacciolo ha messo a segno ...

Advertising

RadioItalia : Manca meno di un mese all'inizio di #Sanremo2022 e i Big del Festival hanno già cominciato le prove! - Agenzia_Ansa : Maria Chiara Giannetta sarà tra le cinque protagoniste di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. L'attrice ha spopolato… - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - CleliaMussari : RT @effetronky: 15 partecipazioni a Sanremo coronate da due vittorie, milioni di dischi venduti, l'affetto e il consenso del pubblico da ol… - panorama_it : L'attore sarà al Festival come super ospite per una serata. Il direttore artistico avrà al suo fianco cinque donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 Sanremo 2022: Amadeus ingaggia Zalone (e corteggia la Lopez) Un tassello alla volta, Sanremo 2022 sta prendendo forma. E per evitare i maxi spoiler delle ultime due edizioni, Amadeus ha deciso di giocare d'anticipo rivelando in prima persona i cantanti in gara - lo ha fatto a inizio ...

Can Yaman al Festival di Sanremo 2022? L'attore rompe il silenzio Da mesi non si fa che parlare della presenza di Can Yaman al Festival di Sanremo 2022 . Secondo le indiscrezioni l'attore turco affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston. Pettegolezzi che hanno subito mandato in fibrillazione le tante fan dell'affascinante 32enne, in ...

Sanremo 2022, il backstage della copertina di Sorrisi Tv Sorrisi e Canzoni Frane e smottamenti, il maltempo colpisce la viabilità nel Palermitano: le strade chiuse Il maltempo ha causato molti disagi anche sulla viabilità nel Palermitano , specie sulle Madonie. L'Anas ha disposto ieri la chiusura di un tratto. della Strada Statale 120 km 10+750 tra c.da Portell ...

Nicola Savino: “Back to School un successo eclatante, spero sia il futuro di Italia 1” Intervista a Nicola Savino, che racconta i segreti di Back To School e guarda al suo futuro: “Sanremo? Resta il sogno di ogni conduttore, ma ...

Un tassello alla volta,sta prendendo forma. E per evitare i maxi spoiler delle ultime due edizioni, Amadeus ha deciso di giocare d'anticipo rivelando in prima persona i cantanti in gara - lo ha fatto a inizio ...Da mesi non si fa che parlare della presenza di Can Yaman al Festival di. Secondo le indiscrezioni l'attore turco affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston. Pettegolezzi che hanno subito mandato in fibrillazione le tante fan dell'affascinante 32enne, in ...Il maltempo ha causato molti disagi anche sulla viabilità nel Palermitano , specie sulle Madonie. L'Anas ha disposto ieri la chiusura di un tratto. della Strada Statale 120 km 10+750 tra c.da Portell ...Intervista a Nicola Savino, che racconta i segreti di Back To School e guarda al suo futuro: “Sanremo? Resta il sogno di ogni conduttore, ma ...