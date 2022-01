Salvini-Letta & co, falso movimento intorno al Cavaliere (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aspettare, temporeggiare, rinviare. Da destra a sinistra altra strategia in mente i partiti che si accingono a eleggere il capo dello Stato non ce l’hanno. Il problema si chiama Silvio Berlusconi: finché c’è di mezzo lui non si possono neppure avviare le classiche manovre che da sempre precedono l’appuntamento con la scelta del presidente della repubblica. Stando alle voci che impazzano in ogni angolo del parlamento il presidente azzurro non lo vuole nessuno, ma nessuno ha il coraggio di dirglielo. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aspettare, temporeggiare, rinviare. Da destra a sinistra altra strategia in mente i partiti che si accingono a eleggere il capo dello Stato non ce l’hanno. Il problema si chiama Silvio Berlusconi: finché c’è di mezzo lui non si possono neppure avviare le classiche manovre che da sempre precedono l’appuntamento con la scelta del presidente della repubblica. Stando alle voci che impazzano in ogni angolo del parlamento il presidente azzurro non lo vuole nessuno, ma nessuno ha il coraggio di dirglielo. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

