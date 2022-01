Salernitana-Lazio senza ultras: attesa per gli arrivi di Iervolino e… Lotito (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sarebbe stata la partita dei 30mila. Invece, causa le restrizioni (possibili massimo 5mila spettatori), non ci sarà il tifo organizzato sugli spalti dell’Arechi in occasione di una sentitissima Salernitana-Lazio. In serata gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno diffuso una nota ufficiale che spiega le ragioni della decisione di non entrare. Non saranno dentro, di certo si ritroveranno fuori. Di pari passo per la partita cresce, infatti, anche l’attesa per abbracciare (virtualmente) il presidente Danilo Iervolino. Sabato infatti il fondatore di UniPegaso avrà da qualche ora ufficializzato l’acquisto del pacchetto azionario della UsSalernitana1919. I bene informati fanno trapelare che in tribuna autorità sarà accompagnato dal nuovo DS in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sarebbe stata la partita dei 30mila. Invece, causa le restrizioni (possibili massimo 5mila spettatori), non ci sarà il tifo organizzato sugli spalti dell’Arechi in occasione di una sentitissima. In serata glidella Curva Sud Siberiano hanno diffuso una nota ufficiale che spiega le ragioni della decisione di non entrare. Non saranno dentro, di certo si ritroveranno fuori. Di pari passo per la partita cresce, infatti, anche l’per abbracciare (virtualmente) il presidente Danilo. Sabato infatti il fondatore di UniPegaso avrà da qualche ora ufficializzato l’acquisto del pacchetto azionario della Us1919. I bene informati fanno trapelare che in tribuna autorità sarà accompagnato dal nuovo DS in ...

Advertising

StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - anteprima24 : ** #Salernitana-Lazio senza #Ultras: attesa per gli arrivi di Iervolino e... Lotito ** - Sergio64328644 : @LazioChannel É più facile, che Lotito mandi via Sarri, che compra i giocatori che gli servono, cosi non si puo and… -