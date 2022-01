Salernitana-Lazio: probabili formazioni e in tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Il secondo dei tre anticipi della ventunesima giornata di Serie A è Salernitana-Lazio,che si giocherà sabato 15 gennaio alle ore 18, presso lo stadio Arechi. I granata sono sempre ultimi in classifica, ma il successo ottenuto nel turno precedente sul campo del Verona, ha riacceso le speranze di salvezza. I biancocelesti, invece, sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter e perciò devono subito rialzarsi per non perdere terreno dalla zona Europa. Salernitana-Lazio: come scenderanno i campo? Colantuono, sempre alle prese con qualche indisponibile legato al Covid, recupera Ribery in attacco dal primo minuto dietro le punte Djuric e Bonazzoli. A centrocampo, agiranno Kastanos, Di Tacchio ed Obi, mentre in difesa, a guardia di Fiorillo, ci saranno Zortea, Gyomber, Bogdan e Ranieri. Sarri schiererà la formazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) Il secondo dei tre anticipi della ventunesima giornata di Serie A è,che si giocherà sabato 15 gennaio alle ore 18, presso lo stadio Arechi. I granata sono sempre ultimi in classifica, ma il successo ottenuto nel turno precedente sul campo del Verona, ha riacceso le speranze di salvezza. I biancocelesti, invece, sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter e perciò devono subito rialzarsi per non perdere terreno dalla zona Europa.: come scenderanno i campo? Colantuono, sempre alle prese con qualche indisponibile legato al Covid, recupera Ribery in attacco dal primo minuto dietro le punte Djuric e Bonazzoli. A centrocampo, agiranno Kastanos, Di Tacchio ed Obi, mentre in difesa, a guardia di Fiorillo, ci saranno Zortea, Gyomber, Bogdan e Ranieri. Sarri schiererà la formazione ...

Advertising

StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - sowmyasofia : Salernitana-Lazio: probabili formazioni e in tv - periodicodaily : Salernitana-Lazio: probabili formazioni e in tv #seriea #15gennaio #SalernitanaLazio -