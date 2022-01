Salernitana, la nuova era inizia questa settimana: il futuro promette bene (Di martedì 11 gennaio 2022) Con l’insediamento di Iervolino come presidente della Salernitana si opererà sul mercato e ci sono già nomi caldi. Anche la panchina trema La telenovela “Cessione Salernitana” è ormai giunta al termine. Anche i fan più appassionati attendevano ormai con ansia un finale di stagione che rendesse gloria alla protagonista. E così è stato. L’imprenditore Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica Pegaso, ha formulato la proposta di acquisto vincente divenendo presidente della Salernitana ed evitando così l’esclusione del club dalla Serie A. In realtà Iervolino non è ancora nelle condizioni per poter effettivamente dirigere la nave granata. Prima, infatti, è necessario espletare tutte le pratiche che ruotano attorno alla vendita del club. Burocrazia, insomma. Il vero giorno 1 di presidenza, però, potrebbe essere molto ... Leggi su zon (Di martedì 11 gennaio 2022) Con l’insediamento di Iervolino come presidente dellasi opererà sul mercato e ci sono già nomi caldi. Anche la panchina trema La telenovela “Cessione” è ormai giunta al termine. Anche i fan più appassionati attendevano ormai con ansia un finale di stagione che rendesse gloria alla protagonista. E così è stato. L’imprenditore Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica Pegaso, ha formulato la proposta di acquisto vincente divenendo presidente dellaed evitando così l’esclusione del club dalla Serie A. In realtà Iervolino non è ancora nelle condizioni per poter effettivamente dirigere la nave granata. Prima, infatti, è necessario espletare tutte le pratiche che ruotano attorno alla vendita del club. Burocrazia, insomma. Il vero giorno 1 di presidenza, però, potrebbe essere molto ...

