Il nuovo proprietario della Salernitana Iervolino avrebbe scelto Walter Sabatini come responsabile del mercato granata Il nuovo corso della Salernitana potrebbe ripartire da Walter Sabatini, prossimo a diventare uomo mercato del club granata. L'indiscrezione arriva da Tuttomercatoweb, secondo cui l'affermato dirigente sarebbe pronto ad accettare il corteggiamento serrato del presidente Iervolino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : ?? Si avvicina il rientro di #Osimhen. Oggi nuovo controllo, potrebbe essere in panchina a Bologna lunedì o titolar… - marcoconterio : ?? ???? Sorpresa alla #Salernitana del neo proprietario Iervolino. Sarebbe vicino l'arrivo di Walter Sabatini come nuo… - CalcioNews24 : #Salernitana, il nuovo uomo mercato sarà #Sabatini - TuttoSalerno : Cagliari e Torino muovono il mercato della Salernitana: per la difesa c'è un nome nuovo - calciomercatogp : Ci siamo per Sabatini alla Salernitana quale nuovo direttore sportivo. #sabatini #salernitana #calciomercatogp… -