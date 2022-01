Salah sul rinnovo: «Tutto nelle mani del Liverpool. Non chiedo una cifra folle» (Di martedì 11 gennaio 2022) Salah: «Il Liverpool sa che voglio restare. Non chiedo una cifra folle». Le dichiarazioni dell’attaccante dei Reds Impegnato in Coppa d’Africa con l’Egitto, Salah ha parlato del suo futuro col Liverpool a GQ. Le sue parole: «Voglio restare, ma questo non è nelle mie mani, è nelle loro. Loro sanno cosa voglio. Non sto chiedendo una cifra folle. Il fatto è che quando chiedi qualcosa e loro ti mostrano che possono darti qualcosa è perché apprezzano quello che hai fatto per il club. Sono qui da cinque anni ormai. Conosco molto bene il club. Amo i tifosi. I tifosi mi amano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022): «Ilsa che voglio restare. Nonuna». Le dichiarazioni dell’attaccante dei Reds Impegnato in Coppa d’Africa con l’Egitto,ha parlato del suo futuro cola GQ. Le sue parole: «Voglio restare, ma questo non èmie, èloro. Loro sanno cosa voglio. Non sto chiedendo una. Il fatto è che quando chiedi qualcosa e loro ti mostrano che possono darti qualcosa è perché apprezzano quello che hai fatto per il club. Sono qui da cinque anni ormai. Conosco molto bene il club. Amo i tifosi. I tifosi mi amano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

