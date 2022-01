Running | rinviata a maggio la Giulietta&Romeo Half Marathon

Leggi su sportface

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ stata posticipata a domenica 1la Giulietta&Romeo. Originariamente in programma il 13 febbraio, gli organizzatori hanno dovuto prendere questa decisione a causa della risalita della curva contagi da Covid-19. Attraverso un comunicato, è stato reso noto come la nuova data appaia “ad oggi la miglior soluzione possibile all’interno di un calendario Fidal già molto fitto di gare e constatati anche i vari eventi extragià schedulati nella città di Verona”. Per quanto riguarda i partecipanti, l’iscrizione a domenica 1è automatica. Per chi non potesse prendervi parte, invece, sarà possibile posticipare gratuitamente la propria iscrizione a domenica 12 febbraio 2023. Gli organizzatori sottolineano inoltre come la decisione sia stata presa “il prima possibile e ...