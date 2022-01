Rossi e il rapporto col padre: 'Per me sarà sempre un'icona. Ma non voleva che smettessi' (Di martedì 11 gennaio 2022) Per Valentino Rossi il 2022 sarà un anno di cambiamenti. Niente gare in MotoGP: dopo 26 stagioni consecutive, il Motomondiale non assisterà alle prodezze del nove volte campione del mondo, pronto a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Per Valentinoil 2022un anno di cambiamenti. Niente gare in MotoGP: dopo 26 stagioni consecutive, il Motomondiale non assisterà alle prodezze del nove volte campione del mondo, pronto a ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Rossi e il rapporto col padre: “Per me sarà sempre un’icona. Ma non voleva che smette… - Gazzetta_it : MotoGP, Rossi rivela: “Mio padre non voleva che smettessi di correre” - RiccardoValoti : a parte la roba vergognosa scritta sul rapporto Mourinho-Arbitri, leggete cosa dice il quasi 90enne Costanzo sullo… - Andrea__Rossi : RT @borghi_claudio: @LoredanaMaggi_ No, ho scoperto che nel mio campione il rapporto è 5% vs 95% quindi superiore alla percentuale di vacci… - emma56554175 : vorrei avere un bel rapporto con le persone che mi circondano, poi mi ricordo di quanto sono bella mentre piango e… -