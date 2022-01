Rosario da Roccavivara: dove seguire preghiera del 12 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Cripta dal Santuario di S. Maria di Canneto in Roccavivara, presiede Mons. Claudio Palumbo Roccavivara – ‘Prega con noi’, Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 12 gennaio alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dal Santuario di S. Maria di Canneto in Roccavivara (Provincia di Campobasso) con mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022) Mercoledì 12alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Cripta dal Santuario di S. Maria di Canneto in, presiede Mons. Claudio Palumbo– ‘Prega con noi’, Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 12alle 20.50, per recitare insieme iltrasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dal Santuario di S. Maria di Canneto in(Provincia di Campobasso) con mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento. L'articolo L'Opinionista.

