Roma, Zaniolo torna a disposizione contro il Cagliari (Di martedì 11 gennaio 2022) Nicolò Zaniolo torna a disposizione di José Mourinho. Il calciatore della Roma potrà tornare a lavorare in gruppo nei prossimi giorni e dunque sarà a disposizione per la sfida contro il Cagliari, in programma domenica. Per quanto riguarda il calciatore no vax, al momento può continuare a giocare e ad allenarsi senza super green pass. Il problema ci sarà nella prima trasferta (a Empoli il 23 gennaio), dove il giocatore in questione non potrà dormire con la squadra. Per soggiornare negli hotel ora è infatti necessario il certificato verde rafforzato, che si ottiene dopo 15 giorni dalla prima dose. Il calciatore potrebbe comunque raggiungere la squadra il giorno stesso della gara con una vettura privata, per poi scendere in campo. SportFace.

