Roma, una bandiera nazista sulla bara della militante di Forza Nuova: indaga la Digos. La diocesi di Roma: “Simbolo orrendo” (Di martedì 11 gennaio 2022) Una bara coperta dalla bandiera nazista fuori dalla chiesa di Santa Lucia, sulla circonvallazione Clodia, circondata da una folla di persone a braccio teso che gridano “Presente!” quando uno di loro chiama il nome della defunta. Il video diffuso in rete che immortala il funerale di Alessia Augello detta “Tugsy” – 44enne militante di Forza Nuova – è oggetto di un’indagine della Digos di Roma, che sta identificando i partecipanti alla grottesca dimostrazione nera tenuta lunedì. A quanto si apprende, sono già stati individuati vari esponenti dell’estrema destra della Capitale. E in un post pubblicato su Facebook a prendere le distanze è la stessa parrocchia: “Purtroppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Unacoperta dallafuori dalla chiesa di Santa Lucia,circonvallazione Clodia, circondata da una folla di persone a braccio teso che gridano “Presente!” quando uno di loro chiama il nomedefunta. Il video diffuso in rete che immortala il funerale di Alessia Augello detta “Tugsy” – 44ennedi– è oggetto di un’indaginedi, che sta identificando i partecipanti alla grottesca dimostrazione nera tenuta lunedì. A quanto si apprende, sono già stati individuati vari esponenti dell’estrema destraCapitale. E in un post pubblicato su Facebook a prendere le distanze è la stessa parrocchia: “Purtroppo ...

Advertising

lauraboldrini : Bandiere naziste e saluto romano all’esterno di una chiesa di Roma, una scena indegna, raccapricciante. Questo non… - matteosalvinimi : Una domenica mattina romana al mercato di Porta Portese per sostenere Simonetta Matone, candidata del Centrodestra… - Agenzia_Ansa : Bara avvolta da una bandiera nazista a Roma dopo le esequie di una militante di Forza Nuova, Digos al lavoro. La pa… - FFunesto : @Wazza_CN Ma anche basta sti pompini al Milan però. Sono una squadra da titolo e continuano a non vincerlo. Non è l… - Raffaella_M : @mattweuu @Uther_Raffaele @christianraimo Ho lavorato in tante scuole di Roma, i problemi più comuni potevano esser… -