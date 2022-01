(Di martedì 11 gennaio 2022). L’anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi per molti italiani. E questo non solamente a causa della pandemia e del numero crescente di casi Omicron. Anzi, spesso la pandemia è stata come un vetro appannato che ha impedito (e di fatto impedisce ancora) di osservare altri fenomeni dilanianti nel nostro Paese. Primo fra tutti la dilagante povertà che continua a serpeggiare ovunque, l’assenza di, il precariato urbano. La storia che abbiamo deciso di raccontarvi, segnalata dal quotidiano Il Messaggero, è una di queste. Durante la notte dell’Epifania, una bambina di soli 11, positiva al Covid, invece di scrivere la sua lettera alla Befana o mettersi in attesa di ricevere la famosa ”calza”, ha deciso di scrivere un post su Facebook. E lo ha fatto sulla pagina del suo quartiere, a, precisamente ...

Advertising

CorriereCitta : Roma: ”Mamma è disoccupata, mio padre è morto”, bimba di 11 anni lancia l’appello, centinaia le offerte di lavoro - berniniortensia : RT @Teso4zampe: La mamma di Fiamignano è in pre affido a Roma - - cittadini_roma : RT @Retake_Roma: Curare è cosa molto diversa dal fare manutenzione, direste mai che una mamma fa 'manutenzione' al suo bambino? Certo che n… - Retake_Roma : Curare è cosa molto diversa dal fare manutenzione, direste mai che una mamma fa 'manutenzione' al suo bambino? Cert… - razhartt : @mmorphine_ Mamma mia c'è quello di mia nonna a Roma che non visita nessuno da marzo 2020, alla fine mia mamma c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mamma

Il Corriere della Città

ormai è la mia unica e vera casa, sono stata sposata felicemente per 22 anni, in cui avevamo ... diventando iperprotettiva nei miei confronti' - racconta la- 'Mio marito Fernando, ...Pur vivendo a, dove lavorava, tornava quando poteva a Senigallia per trascorrere le vacanze estive. Ad annunciare la sua prematura scomparsa sono state laMara, il fratello Alberto e il ...Dramma a Roma. Un bambina di quattro anni è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduta dal balcone. Il fatto è avvenuto in via di Valle Melaina, ...E' grazie ai due comici pugliesi, che l'hanno voluta nel loro nuovo film al cinema regalandole una nuova primavera professionale, che l'attrice è riuscita a superare uno dei momenti più bui della sua ...