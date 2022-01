Roma | brucia l’ex Mira Lanza | fiamme nello stabilmento FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 gennaio 2022) Erano circa le 13.00 di oggi, 11 gennaio 2022, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Amedeo Avogadro 74 per spegnere un incendio al, storico stabilimento di candele, saponi e detersivi. Incendio alEra l’ora di pranzo quando la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco diha inviato una squadra Operativa 7A Ostiense con un’autobotte e il TA/6, per spegnere l’incendio avvenuto alstabilimentoin via Amedeo Avogadro 74. ad aver preso fuoco dovrebbe essere stato del materiale di vario tipo, abbandonato. Non risultano persone coinvolte. su Il Corriere della Città.