Roma | bambina scrive un post per aiutare la mamma a trovare lavoro

Roma: una bambina di 11 anni scrive un post per aiutare la mamma a trovare lavoro in seguito alla morte del papà. Boom di offerte In seguito alla morte del papà la vita di Sofia, una bambina Romana di appena 11 anni, cambia completamente. In tutto questo sua madre, Giulia, a partire dal 5 gennaio sera è stata costretta all'isolamento perché è risultata positiva al Covid-19. La piccola Sofia ha deciso, così, di scrivere un post sulla pagina Facebook del suo quartiere, l'Appio-Latino/Tuscolano che ha cambiato in meglio la condizione della sua famiglia: «Buonasera a tutti sono una ragazzina di 11 anni che cerca lavoro per la propria Madre, ho perso mio padre da ...

