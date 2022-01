Roma, al funerale spunta una bandiera con la svastica. La diocesi romana: “Episodio inaccettabile” (Di martedì 11 gennaio 2022) Braccia tese e una bandiera con una svastica sopra il feretro. Così ieri a Roma, alla chiesa di Santa Lucia, in Circonvallazione Clodia, è stata salutata per l’ultima volta Alessia Augello. L’Episodio ha suscitato clamore e sdegno. Tanto che anche il Vicariato di Roma ha commentato l’Episodio, definito ‘inaccettabile’. La diocesi di Roma “deplora con fermezza quanto accaduto ieri, davanti alla parrocchia di Santa Lucia, alla totale insaputa del parroco don Alessandro Zenobbi e di tutto il clero parrocchiale, al termine della celebrazione di un funerale”, quando sulla bara è stata messa una bandiera con la svastica nazista, “simbolo orrendo inconciliabile con il cristianesimo”, riporta ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Braccia tese e unacon unasopra il feretro. Così ieri a, alla chiesa di Santa Lucia, in Circonvallazione Clodia, è stata salutata per l’ultima volta Alessia Augello. L’ha suscitato clamore e sdegno. Tanto che anche il Vicariato diha commentato l’, definito ‘’. Ladi“deplora con fermezza quanto accaduto ieri, davanti alla parrocchia di Santa Lucia, alla totale insaputa del parroco don Alessandro Zenobbi e di tutto il clero parrocchiale, al termine della celebrazione di un”, quando sulla bara è stata messa unacon lanazista, “simbolo orrendo inconciliabile con il cristianesimo”, riporta ...

Advertising

civati : Non sono nazisti ma. - eziomauro : Funerale nazista a Roma: una svastica sulla bara all'esterno di una chiesa a Prati - Open_gol : La scena è stata ripresa nella parrocchia di Santa Lucia a Roma Non è ancora chiara l'identità dei presenti e nemm… - V94Valerio : RT @civati: Non sono nazisti ma. - Mariate48641882 : RT @civati: Non sono nazisti ma. -