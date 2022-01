Roberto Carlos è acquistabile su…Ebay | l’iniziativa del brasiliano – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’ex terzino sinistropronto a tornare in campo. Ecco come una squadra potrà tesserarlo per il mese di febbraiopronto a tornare di nuovo in campo e, chi vorrà tesserarlo per il mese di febbraio, dovrà vincere un’asta. L’ex terzino ha scelto di prendere parte ad un’iniziativa benefica, denominata Dream Transfer. THE DREAM TRANSFER WINDOW IS OPEN. From today you can enter the @ebay uk #DreamTransfer competition to sign me to play for your Saturday or Sunday League team. Entries cost £5 with all proceeds donated to @FootballBeyondBorders! Enter here: https://t.co/RJeu3x8ly7 #ad pic.twitter.com/nmJ6PIW13U—(@Oficial RC3) January 7, 2022 In cosa consiste? Ilpotrà prendere parte alle ...