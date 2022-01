"Roba da Corea del Nord. Per tutto il giorno, il suo ufficio stampa...". Travaglio asfalta Draghi: un retroscena inquietante | Video (Di martedì 11 gennaio 2022) Vietato parlare di Quirinale. Lo ha detto subito, chiaro e tondo, Mario Draghi nell'attesa conferenza stampa di ieri, lunedì 10 gennaio. Conferenza stampa in cui il premier ha (finalmente) conferito dell'ultimo pacchetto-Covid e che, però, era attesa proprio per le voci secondo cui Draghi avrebbe parlato proprio della corsa al Colle. tutto falso, sin dalle premesse. E di questo "gran rifiuto" del presidente del Consiglio circa le domande quirinalizie se ne parlava ad Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove ospite in collegamento faceva capolino Marco Travaglio. E il direttore del Fatto Quotidiano, che contro Draghi sta facendo da mesi una crociata, non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per mettere a segno un (meritato) attacco. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Vietato parlare di Quirinale. Lo ha detto subito, chiaro e tondo, Marionell'attesa conferenzadi ieri, lunedì 10 gennaio. Conferenzain cui il premier ha (finalmente) conferito dell'ultimo pacchetto-Covid e che, però, era attesa proprio per le voci secondo cuiavrebbe parlato proprio della corsa al Colle.falso, sin dalle premesse. E di questo "gran rifiuto" del presidente del Consiglio circa le domande quirinalizie se ne parlava ad Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove ospite in collegamento faceva capolino Marco. E il direttore del Fatto Quotidiano, che controsta facendo da mesi una crociata, non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per mettere a segno un (meritato) attacco. ...

