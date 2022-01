Riunione ‘politica’ per lo sport: domani protocollo a Stato-Regioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Tecnici al lavoro per preparare un protocollo Covid per il mondo dello sport da presentare domani alla Conferenza Stato-Regioni e da sottoporre poi al Cts nei giorni successivi. Questo quanto riportato dall’ANSA al termine di una Riunione tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, quello per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, il presidente del Coni, Giovanni Malagò. sportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Tecnici al lavoro per preparare unCovid per il mondo delloda presentarealla Conferenzae da sottoporre poi al Cts nei giorni successivi. Questo quanto riportato dall’ANSA al termine di unatra il ministro della Salute, Roberto Speranza, quello per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, la sottosegretaria allo, Valentina Vezzali, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.Face.

