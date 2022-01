Ritorno in classe, in Francia 10mila classi chiuse e 50mila casi riconducibili alla scuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 10mila le classi chiuse sul territorio francese per casi di Covid-19 mentre sono 50mila i positivi rilevati nel mondo della scuola. Lo ha reso noto il ministro francese dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, rendendo noti gli ultimi dati a disposizione nel corso di un’intervista a Bfmtv. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Sonolesul territorio francese perdi Covid-19 mentre sonoi positivi rilevati nel mondo della. Lo ha reso noto il ministro francese dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, rendendo noti gli ultimi dati a disposizione nel corso di un’intervista a Bfmtv. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - Ciribini : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, in Francia 10mila classi chiuse e 50mila casi riconducibili alla scuola - orizzontescuola : Ritorno in classe, in Francia 10mila classi chiuse e 50mila casi riconducibili alla scuola - casertafocus : RITORNO IN CLASSE – De Luca: contro il Covid vanno prese misure preventive, assurdo aspettare la zona rossa. Draghi… -