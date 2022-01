Ripartire insieme dalla legalità per sostenere il settore audiovisivo (Di martedì 11 gennaio 2022) L’avvio del nuovo anno costituisce sempre una buona occasione per fare il punto sullo stato attuale dell’industria audiovisiva italiana e sulle difficoltà che questo comparto ha dovuto affrontare a causa della pandemia. Tra i vari settori industriali colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria anche l’industria audiovisiva ha infatti subìto conseguenze importanti in considerazione delle varie restrizioni imposte nel corso di questi ultimi due anni. Particolarmente gravi soprattutto le ricadute sulle sale cinematografiche: prima le chiusure forzate, poi i limiti sulla capienza e infine i vincoli sulle modalità di accesso in sala relativi i green pass e la tipologia di mascherine, stanno rendendo particolarmente complicato il ritorno in sala del grande pubblico. I dati recentemente diffusi da CINETEL hanno testimoniato per il 2021 un calo degli incassi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) L’avvio del nuovo anno costituisce sempre una buona occasione per fare il punto sullo stato attuale dell’industria audiovisiva italiana e sulle difficoltà che questo comparto ha dovuto affrontare a causa della pandemia. Tra i vari settori industriali colpiticrisi economica legata all’emergenza sanitaria anche l’industria audiovisiva ha infatti subìto conseguenze importanti in considerazione delle varie restrizioni imposte nel corso di questi ultimi due anni. Particolarmente gravi soprattutto le ricadute sulle sale cinematografiche: prima le chiusure forzate, poi i limiti sulla capienza e infine i vincoli sulle modalità di accesso in sala relativi i green pass e la tipologia di mascherine, stanno rendendo particolarmente complicato il ritorno in sala del grande pubblico. I dati recentemente diffusi da CINETEL hanno testimoniato per il 2021 un calo degli incassi ...

Advertising

lori95563064 : @Marteena84 Io credo sia giusto avere un momento di sconforto, vomitare per poi poter ripartire più forti. Prenditi… - AlessandrOCER98 : RT @civati: Nei giorni scorsi sono stato a Ventotene, dove tutta questa storia è cominciata. Un luogo dove c'è il pericolo e insieme la sal… - misionera38 : RT @RengaOfficial: Finalmente una bella notizia?? Sono felice di annunciarvi che sabato 1 maggio ci sarà anch’io al @primomaggioroma insiem… - Francesco_Punk : RT @SalpadrinoT: Si è vista un'anima, si è vista una reazione. E' arrivata una rimonta che non so da quanto non si vedeva. E si è vista più… - Deborah_Juve : RT @SalpadrinoT: Si è vista un'anima, si è vista una reazione. E' arrivata una rimonta che non so da quanto non si vedeva. E si è vista più… -