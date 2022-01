Riapertura delle scuole, Sileri: “Ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza” (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “È comprensibile la preoccupazione per la Riapertura delle scuole, ma ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza”. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a ’24 Mattino’, su Radio24, difende la decisione del Governo di riaprire regolarmente l’attività scolastica. Sileri ha ammesso che “con oltre un milione e mezzo di italiani in isolamento ed una variante virale estremamente contagiosa ci potranno essere difficoltà e problemi organizzativi, come in tutti i settori economici e sociali, ma la scuola rappresenta da sempre una priorità per questo Governo, che ha ritenuto necessario andare avanti”. Per questo, ha ricordato Sileri, “sono state modificate le regole per la gestione dei ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “È comprensibile la preoccupazione per la, ma cileperin”. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, a ’24 Mattino’, su Radio24, difende la decisione del Governo di riaprire regolarmente l’attività scolastica.ha ammesso che “con oltre un milione e mezzo di italiani in isolamento ed una variante virale estremamente contagiosa ci potranno essere difficoltà e problemi organizzativi, come in tutti i settori economici e sociali, ma la scuola rappresenta da sempre una priorità per questo Governo, che ha ritenuto necessario andare avanti”. Per questo, ha ricordato, “state modificate le regole per la gestione dei ...

Advertising

CottarelliCPI : Sembra che il governo intenda mantenere la riapertura delle scuole al 10 gennaio. E' una scelta difficile, ma al mo… - fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - Agenzia_Ansa : Per la banda della Uno bianca, i parenti di tre vittime chiedono di evitare permessi e sconti di pena. In una lette… - lapalisse6 : @GustavoMichele6 @orizzontescuola non risulta che il 99% dei sindaci si sia espresso contro la riapertura delle scu… - Lopinionista : Riapertura delle scuole, Sileri: 'Ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza' -