Rete scuole Unite, protesta e lettera al sindaco di Salerno (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Rete scuole Unite Salerno composta dai Rappresentanti d’Istituto e di Consulta delle scuole secondarie di secondo grado presenti nel Comune di Salerno (Liceo F. Severi Liceo G. Da Procida IIS Genovesi-Da Vinci IIS Trani Moscati Liceo Regina Margherita IIS Basilio Focaccia IIS Santa Caterina da Siena-Amendola IIS Galilei- Di Palo Liceo De Sanctis Liceo Alfano I IPSEOA-R. Virtuoso Liceo Sabatini Menna IC Giovanni XXIII) ha scritto al sindaco Vincenzo Napoli, all’assessore all’Istruzione, Gaetana Falcone e alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per una serie di richieste alla luce del necessario e riconosciuto protrarsi dell’ emergenza pandemica. In particolare il continuo ed evidente sovraffollamento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Lacomposta dai Rappresentanti d’Istituto e di Consulta dellesecondarie di secondo grado presenti nel Comune di(Liceo F. Severi Liceo G. Da Procida IIS Genovesi-Da Vinci IIS Trani Moscati Liceo Regina Margherita IIS Basilio Focaccia IIS Santa Caterina da Siena-Amendola IIS Galilei- Di Palo Liceo De Sanctis Liceo Alfano I IPSEOA-R. Virtuoso Liceo Sabatini Menna IC Giovanni XXIII) ha scritto alVincenzo Napoli, all’assessore all’Istruzione, Gaetana Falcone e alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per una serie di richieste alla luce del necessario e riconosciuto protrarsi dell’ emergenza pandemica. In particolare il continuo ed evidente sovraffollamento ...

