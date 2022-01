Regeni | richiesto l’intervento del governo L’avvocato di famiglia | “Il nostro Paese scelga da che parte stare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova udienza fissata per il prossimo 11 aprile: èl’aiuto delper sbloccare il processo a carico dei quattro 007 della National Security egiziana imputati del sequestro, delle torture e della morte di Giulio. Il gup di Roma, Roberto Ranazzi, ha fissato l’udienza a seguito della richiesta del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, aprendo nuove ricerche attraverso i Carabinieri del Ros e la trasmissione degli atti alitaliano per verificare eventuali esiti della rogatoria inoltrata all’Egitto nel 2019. Più di tutto, si cerca un contatto con le autorità egiziane. Contatto che, purtroppo, sembra non pervenire. Dal Cairo non arrivano risposte in merito alla rogatoria del 2019 (che chiedeva l’elezione di domicilio per gli allora cinque indagati), e nonostante il ...