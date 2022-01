Reddito di Cittadinanza: in arrivo la ricarica per i nuovi beneficiari (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa settimana l’Inps ricaricherà le carte bancomat per tutti coloro che hanno richiesto il Reddito di Cittadinanza o il suo rinnovo. La data prevista per la ricarica è stata fissata a venerdì 14 gennaio. Per tutti quelli che ricevono già il sussidio da almeno due mesi, la data della ricarica è invece il 27 gennaio. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa settimana l’Inps ricaricherà le carte bancomat per tutti coloro che hanno richiesto ildio il suo rinnovo. La data prevista per laè stata fissata a venerdì 14 gennaio. Per tutti quelli che ricevono già il sussidio da almeno due mesi, la data dellaè invece il 27 gennaio. L'articolo

