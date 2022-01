Record di contagi (oltre 220mila), 294 decessi. Addio al bollettino quotidiano? “Mette solo ansia” (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo Record di contagi nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Sono oltre 220mila i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Il numero più alto da inizio pandemia. Da segnalare anche il netto aumento dei tamponi effettuati, che esaurito l’effetto weekend e festività natalizie, sono tornati abbondantemente sopra il milione. Da ieri sono stati processati 1.375.514 tamponi con un tasso di positività al 16%. Covid, Record di contagi e morti: 220mila casi in più a ieri Crescono, purtroppo, anche i morti. Sfiorano i 300 (294) i decessi da ieri, che raggiungono numero più alto della quarta ondata. Non si ferma l’aumento della pressione sugli ospedali. Boom di ricoveri ordinari (+727) per un totale di 17.067. Salgono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovodinelodierno diffuso dal ministero della Salute. Sonoi nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Il numero più alto da inizio pandemia. Da segnalare anche il netto aumento dei tamponi effettuati, che esaurito l’effetto weekend e festività natalizie, sono tornati abbondantemente sopra il milione. Da ieri sono stati processati 1.375.514 tamponi con un tasso di positività al 16%. Covid,die morti:casi in più a ieri Crescono, purtroppo, anche i morti. Sfiorano i 300 (294) ida ieri, che raggiungono numero più alto della quarta ondata. Non si ferma l’aumento della pressione sugli ospedali. Boom di ricoveri ordinari (+727) per un totale di 17.067. Salgono ...

