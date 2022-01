Ragazzi morti a Piacenza: i nomi e le foto delle vittime della strage del Trebbia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una tragedia che ha sconvolto tutti quella che ha messa fine alla vita di quattro Ragazzi morti nella notte tra il 10 e l’11 gennaio. La tragedia che ha coinvolto quattro giovani del piacentino ha sconvolto l’Italia intera che è rimasta con il fiato sospeso in attesa che i Ragazzi venissero ritrovati. Fino alla terribile L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una tragedia che ha sconvolto tutti quella che ha messa fine alla vita di quattronella notte tra il 10 e l’11 gennaio. La tragedia che ha coinvolto quattro giovani del piacentino ha sconvolto l’Italia intera che è rimasta con il fiato sospeso in attesa che ivenissero ritrovati. Fino alla terribile L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Corriere : Piacenza, trovata auto nel fiume Trebbia: dentro i corpi di 4 ragazzi - il_mio_giornale : A Piacenza la tragedia di Calendasco, con quattro ragazzi morti nel fiume Trebbia: che cosa è successo?… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Quattro ragazzi di circa vent'anni, tre maschi e una ragazza, sono stati trovati morti lungo l'argine del fiume Trebbia v… - Piacenza_Online : Chi erano gli amici morti in Trebbia, a Calendasco: li univa la passione per la musica trap. I tre ragazzi avevano… - PattyV11434094 : RT @PieraBelfanti: #Belpietro tenga presente che in #UK ci sono stati 4.000morti da settembre di cui 200 ragazzi e bambini e 3.000 morti a… -