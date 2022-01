Quirinale, otto Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma i due indagati De Luca e Oliverio (e la consigliera prescritta) (Di martedì 11 gennaio 2022) C’è almeno un indagato tra i delegati regionali scelti finora per partecipare all’elezione del prossimo presidente della Repubblica, in programma a Roma a partire dal 24 gennaio. È Gennaro Oliviero, presidente Pd del Consiglio regionale della Campania, accusato di traffico di influenze illecite nell’inchiesta su ipotesi di assenteismo, corruzione e gare d’appalto truccate all’Asl di Caserta che ha condotto a 12 arresti nel febbraio scorso. L’indagine è stata chiusa a fine maggio: la Procura di Napoli Nord contesta al politico di essersi adoperato sul direttore dell’azienda sanitaria per far prorogare un incarico al nipote di Luigi Carrizzone, uno degli arrestati, ex direttore del Dipartimento salute mentale. Oliviero si è dichiarato da subito a disposizione dei magistrati ed estraneo ai fatti. Oltre a lui, i “grandi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) C’è almeno un indagato tra iregionali scelti finora per partecipare all’elezione del prossimo presidente della Repubblica, in programma aa partire dal 24 gennaio. È Gennaro Oliviero, presidente Pd del Consiglio regionale della, accusato di traffico di influenze illecite nell’inchiesta su ipotesi di assenteismo, corruzione e gare d’appalto truccate all’Asl di Caserta che ha conda 12 arresti nel febbraio scorso. L’indagine è stata chiusa a fine maggio: la Procura di Napoli Nord contesta al politico di essersi adoperato sul direttore dell’azienda sanitaria per far prorogare un incarico al nipote di Luigi Carrizzone, uno degli arrestati, ex direttore del Dipartimento salute mentale. Oliviero si è dichiarato da subito a disposizione dei magistrati ed estraneo ai fatti. Oltre a lui, i “grandi ...

