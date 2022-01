Quirinale: Lollobrigida, garantisca Carta e si torni al voto (Di martedì 11 gennaio 2022) "Fratelli d'Italia lavorerà per eleggere un presidente della Repubblica che abbia a cuore l'interesse nazionale e garantisca la Costituzione e poi per tornare alle urne il prima possibile, perché il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) "Fratelli d'Italia lavorerà per eleggere un presidente della Repubblica che abbia a cuore l'interesse nazionale ela Costituzione e poi per tornare alle urne il prima possibile, perché il ...

Advertising

iconanews : Quirinale: Lollobrigida, garantisca Carta e si torni al voto - PoliticaNewsNow : Quirinale, Lollobrigida (FDI): 'Eleggere Pdr che abbia a cuore interesse nazionale e tornare a voto' - Ernesto76896081 : RT @FrancescoLollo1: Il centrodestra non può perdere questa occasione: per la prima volta nella storia la sinistra non è in grado di imporr… - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: Il centrodestra non può perdere questa occasione: per la prima volta nella storia la sinistra non è in grado di imporr… - MarcoCerreto : RT @FrancescoLollo1: Il centrodestra non può perdere questa occasione: per la prima volta nella storia la sinistra non è in grado di imporr… -