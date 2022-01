Quirinale, la Campania ha scelto i tre grandi elettori: De Luca, Oliviero e Patriarca. Resta fuori Caldoro (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e la capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca i tre grandi elettori della regione Campania che parteciperanno all’elezione del presidente della Repubblica. Dalla votazione in consiglio regionale De Luca ha raccolto 33 preferenze, Oliviero 26 e Patriarca 17. Dalla Campania arriveranno dunque a Montecitorio i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono il presidente della Regione Vincenzo De, il presidente del Consiglio regionale Gennaroe la capogruppo di Forza Italia Annaritai tredella regioneche parteciperanno all’elezione del presidente della Repubblica. Dalla votazione in consiglio regionale Deha raccolto 33 preferenze,26 e17. Dallaarriveranno dunque a Montecitorio i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - infoitinterno : Quirinale, la sfida dei grandi elettori in Campania: mossa dei centristi per scalzare Oliviero - infoitinterno : Quirinale, sfida per i grandi elettori della Campania. La mossa dei mastelliani - infoitinterno : Quirinale, il consiglio regionale della Campania al voto: cinque aspiranti per tre posti - infoitinterno : Quirinale, eletti i grandi elettori della Campania: resta fuori Caldoro -