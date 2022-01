Quirinale: il nodo Berlusconi complica la trattativa. Ma Salvini evoca un governo con dentro tutti i leader (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C'è un sondaggio di Swg che indicherebbe Draghi come il più gradito per il Quirinale tra gli elettori di destra (58%, contro il 39% di Berlusconi e il 37% di Elisabetta Casellati). C'è chi racconta le perplessità dell'area moderata di Fi, da cui gli arriverebbe il consiglio di ritirarsi e fare il kingmaker dell'elezione di un altro candidato. Ma più di un parlamentare di centrosinistra racconta di essere stato chiamato nelle ultime settimane dal Cavaliere o da uno dei suoi. Salvini non si sbilancia: «Aspetto che Berlusconi sciolga le riserve» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C'è un sondaggio di Swg che indicherebbe Draghi come il più gradito per iltra gli elettori di destra (58%, contro il 39% die il 37% di Elisabetta Casellati). C'è chi racconta le perplessità dell'area moderata di Fi, da cui gli arriverebbe il consiglio di ritirarsi e fare il kingmaker dell'elezione di un altro candidato. Ma più di un parlamentare di centrosinistra racconta di essere stato chiamato nelle ultime settimane dal Cavaliere o da uno dei suoi.non si sbilancia: «Aspetto chesciolga le riserve» L'articolo proviene da Firenze Post.

