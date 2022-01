Quirinale, il Covid sceglierà il presidente della Repubblica? La diretta con Peter Gomez (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 24 di gennaio è in programma, alla Camera, l’inizio della votazione per il prossimo presidente della Repubblica. Eppure, in quei giorni, è atteso un picco di contagi da Covid e non è detto che tutti i grandi elettori possano presentarsi a Montecitorio. Oltre a questo: l’andamento di ricoveri e contagi influirà sulle valutazioni politiche dei partiti? Ne parlano in diretta Peter Gomez e Manolo Lanaro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 24 di gennaio è in programma, alla Camera, l’iniziovotazione per il prossimo. Eppure, in quei giorni, è atteso un picco di contagi dae non è detto che tutti i grandi elettori possano presentarsi a Montecitorio. Oltre a questo: l’andamento di ricoveri e contagi influirà sulle valutazioni politiche dei partiti? Ne parlano ine Manolo Lanaro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

