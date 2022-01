Quirinale | ecco chi sono i delegati regionali che partecipano al voto

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 gennaio 2022) Aggiuntivi, ma essenziali per la conta finale che eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. Cartucce in più che i partiti agognano per la difficilissima sfida del Colle. Tra questa mattina e oggi pomeriggio diversi consigli– dal Lazio, alla Campania, dal Veneto alla Basilicata – votano per nominare i loroche parteciperanno alle votazioni del parlamento in seduta comune per scegliere il nuovo capo dello stato. Ogni regione elegge tre. Fa eccezioni la Valle d’Aosta a cui spetta un unico grande elettore, per un totale di 58. La consuetudine vuole che a recarsi a Roma per le elezioni quirinalizie siano il governatore, il presidente del consiglio (normalmente entrambi esponenti di maggioranza) e un consigliere di opposizione. Ma è prassi, non regola. Lo schema politico invece ...