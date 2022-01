Quirinale: Draghi tace, Berlusconi gli sbarra la strada. Giornata di incontri (Di martedì 11 gennaio 2022) L'annuncio ufficiale della candidatura del Cavaliere dovrebbe arrivare venerdì al termine del vertice con i leader del Centro destra, incontro che servirà a verificare a che punto è l'operazione ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022) L'annuncio ufficiale della candidatura del Cavaliere dovrebbe arrivare venerdì al termine del vertice con i leader del Centro destra, incontro che servirà a verificare a che punto è l'operazione ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - matteosalvinimi : Bene l’impegno del Presidente Draghi contro il caro bollette per famiglie e imprese: al di là delle discussioni sul… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “No di Draghi a domande su Quirinale? Roba da Corea del Nord. Avrebbe fatto meglio a non fare la c… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Quirinale, Rampelli (VPC-FdI): Draghi conferma la sua candidatura, ma non c’è nessuno che lavora per cercare i voti per… - PpPagliaro : Mi sembra che gli attacchi a #Draghi non funzionino quanto sperato da @La7tv, @fattoquotidiano, @LaVeritaWeb. Il ra… -