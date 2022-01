Questo famoso brand di videogames sta pre acquistre la Black Shark per produrre smartphone davvero unici: ecco i dettagli (Di martedì 11 gennaio 2022) Possibili novità nel settore gaming, dalla Cina. Black Shark, azienda satellite di Xiaomi che ne possiede il 46%, potrebbe essere acquisita da una nota holding decisa a puntare sul settore dei videogiochi, con l’acquisto di uno dei principali produttori di smartphone da gaming. Black Shark è uno dei principali marchi di smartphone per gaming – ComputerMagazine.itBlack Shark è un marchio relativamente giovane nel mono degli smartphone; la sua specializzazione sono gli smartphone per gaming. L’azienda nasce nel 2017, col supporto di Xiaomi, di cui è un’azienda satellite, che ne detiene il 46,4%. Il loro primo prodotto risale al 2018; si tratta dello Xiaomi Black Shark, un modello top di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Possibili novità nel settore gaming, dalla Cina., azienda satellite di Xiaomi che ne possiede il 46%, potrebbe essere acquisita da una nota holding decisa a puntare sul settore dei videogiochi, con l’acquisto di uno dei principali produttori dida gaming.è uno dei principali marchi diper gaming – ComputerMagazine.itè un marchio relativamente giovane nel mono degli; la sua specializzazione sono gliper gaming. L’azienda nasce nel 2017, col supporto di Xiaomi, di cui è un’azienda satellite, che ne detiene il 46,4%. Il loro primo prodotto risale al 2018; si tratta dello Xiaomi, un modello top di ...

ChicoCayetano : RT @MisssFreedom: Questo cretino è diventato famoso come il filosofo del @Mov5Stelle. Giusto così, per mettere i puntini sulle i. #DavidSa… - ravanin58 : RT @MisssFreedom: Questo cretino è diventato famoso come il filosofo del @Mov5Stelle. Giusto così, per mettere i puntini sulle i. #DavidSa… - ninabecks1 : RT @MisssFreedom: Questo cretino è diventato famoso come il filosofo del @Mov5Stelle. Giusto così, per mettere i puntini sulle i. #DavidSa… - alegra8253 : RT @MisssFreedom: Questo cretino è diventato famoso come il filosofo del @Mov5Stelle. Giusto così, per mettere i puntini sulle i. #DavidSa… - LeonardoConte18 : @TerenasIII storia divertente, cerca quale studio legale Riot ha assunto per 'indagare' questa cosa: 0'Melveny, uno… -