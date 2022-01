Quella volta che Bossi mise nel sacco il Divo Giulio (Di martedì 11 gennaio 2022) Non sono certo un nostalgico della Prima Repubblica, che anzi con Umberto Bossi ho combattuto e sconfitto. Ma non era il peggio, di questo poi mi sono reso conto. E c’erano politici in gamba che stavano in Quella che (allora) era Roma Ladrona. Tra questi Giulio Andreotti. Era nato il 14 gennaio: per questo vi voglio raccontare la prima volta che lo incontrai a Roma, nel suo studio in San Lorenzo in Lucina. E’ fine dicembre del 1991, mi chiama Bossi che mi dice di andare a casa sua. Arrivo da lui, ed ecco la sorpresa: “Vieni con me a Roma, devo incontrare Andreotti”. “Ohibò – tento di obiettare – che ci vengo a fare io che non sono neanche deputato? Portati l’onorevole Leoni”. Basta un cenno e mi rendo conto che non si può. Poi capirò il motivo. Arriviamo a Roma. Lo studio di Andreotti non è niente di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Non sono certo un nostalgico della Prima Repubblica, che anzi con Umbertoho combattuto e sconfitto. Ma non era il peggio, di questo poi mi sono reso conto. E c’erano politici in gamba che stavano inche (allora) era Roma Ladrona. Tra questiAndreotti. Era nato il 14 gennaio: per questo vi voglio raccontare la primache lo incontrai a Roma, nel suo studio in San Lorenzo in Lucina. E’ fine dicembre del 1991, mi chiamache mi dice di andare a casa sua. Arrivo da lui, ed ecco la sorpresa: “Vieni con me a Roma, devo incontrare Andreotti”. “Ohibò – tento di obiettare – che ci vengo a fare io che non sono neanche deputato? Portati l’onorevole Leoni”. Basta un cenno e mi rendo conto che non si può. Poi capirò il motivo. Arriviamo a Roma. Lo studio di Andreotti non è niente di ...

