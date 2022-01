Quattro comuni senza Guardia Medica, scatta la petizione online per Gabicce Mare Vallefoglia, Gradara e Tavullia (Di martedì 11 gennaio 2022) Vallefoglia - Una firma per ribadire l'importanza di un servizio fondamentale, specialmente di questi tempi. È partita a Gabicce, Gradara, Tavullia e Vallefoglia una raccolta firme per 'la riapertura ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 gennaio 2022)- Una firma per ribadire l'importanza di un servizio fondamentale, specialmente di questi tempi. È partita auna raccolta firme per 'la riapertura ...

Advertising

totobrocchi : @MarcoRizzoPC Non fare l'imbecille, sai benissimo che le monoclonali le fanno anche ai 'comuni' cittadini, ma c'è u… - messveneto : Svaligiata un’abitazione a Pagnacco: i ladri rubano gioielli per un valore di oltre 30 mila euro: Colpi sono stati… - RobertoDorini : @Tempopersoh @Rodrigo97876807 Ma se i malati comuni ora in Italia nemmeno li curano, a che ti serve rimanere quà? C… - infoitinterno : Da lunedì in zona gialla 15 Regioni: quattro lasciano la zona bianca. In Sicilia 42 comuni verso la zona arancione - TimoneDi : @ZioKlint Che poi in sei anni di università sui vaccini gli insegnano a credere quattro paginette di luoghi comuni. -