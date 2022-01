Puglia, coronavirus: stop ai ricoveri ordinari negli ospedali di Andria e Barletta Lo ha deciso la direzione generale dell'Asl (Di martedì 11 gennaio 2022) L'articolo Puglia, coronavirus: stop ai ricoveri ordinari negli ospedali di Andria e Barletta <small class="subtitle">Lo ha deciso la direzione generale dell'Asl</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 11 gennaio 2022) L'articoloaidi Lo hala'Asl proviene da Noi Notizie..

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, oltre mille nuovi casi nel Foggiano: salgono i ricoverati, la Puglia si avvicina alla zona gialla - infoitsalute : Coronavirus: in Puglia altri 7.287 contagi. Superati i 500 ricoveri. Il confronto con un anno fa | Tarantobuonasera - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Coronavirus: in Puglia altri 7.287 contagi. Superati i 500 ricoveri. Il confronto con un anno fa - infoitsalute : Coronavirus: in Puglia altri 7.287 contagi. Superati i 500 ricoveri - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino epidemiologico dell’11 gennaio 2022 -