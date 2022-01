PSG | Mbappé è in pericolo | terribile minaccia | il club trema

Leggi su serieanews

(Di martedì 11 gennaio 2022) Una stella del PSGta di morte sotto un murales a lui dedicato: dalla Spagna sostengono che dietro ci siano questioni di mercato. La vita non è facile anche per i calciatori più forti, famosi e amati al mondo. In un mondo come quello del calcio, dove non mancano sentimenti forti (a volte troppo) ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.