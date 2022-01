Psg | 111 squadre diverse | in due anni mai la stessa formazione

(Di martedì 11 gennaio 2022) Centoundici volte Psg. Nel senso che da ben 111 partite, ossia da più di due, il Psg non va mai in campo con la. E forse sta un po' in questo numero il problema cronico di ...

La Gazzetta dello Sport

Centoundici volte. Nel senso che da benpartite, ossia da più di due anni, ilnon va mai in campo con la stessa formazione. E forse sta un po' in questo numero il problema cronico di identità del club dell'...Tutto ciò non ha impedito aldi mettere insieme grandi risultati (in questepartite sono arrivate 76 vittorie), di vincere diversi trofei (tra il 2020 e il 2021 la squadra parigina ha vinto ...Ieri si sono registrati altri 141.262 nuovi casi, impennata sotto i 12 anni e tra 16 e 19. Quattro positivi nel Bayern e nel Psg ...L'aumento dei contagi da coronavirus ha impatti anche sullo sport. La Lega Serie A valuterà la richiesta di posticipare a fine stagione la finale in programma il 12 gennaio. La Lega Pro rinvia la seco ...