Primo allenamento al Melbourne Park per Djokovic. Ma resta ancora il rischio espulsione (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la prima vittoria (legale), Novak Djokovic è già in campo per costruire la seconda al Melbourne Park. Il numero 1 del mondo è stato visto allenarsi oggi nella sede dell'Australian Open, all'... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la prima vittoria (legale), Novakè già in campo per costruire la seconda al. Il numero 1 del mondo è stato visto allenarsi oggi nella sede dell'Australian Open, all'...

Advertising

23_Frog : Primo allenamento ?? Ultimo allenamento 11 anni insieme @Inter ???????? - Inter : ?? | TRAGUARDO Primo allenamento ?? ultimo allenamento 11 anni in nerazzurro e non sei invecchiato un giorno… - marcoconterio : ?? ?????? Andrea Conti ha già svolto il primo allenamento con la #Sampdoria. Il terzino lascia il #Milan. Nel pomerigg… - mcrisj01 : RT @Fede_Spera86: Un gruppo sano e professionale in queste situazioni tira fuori il meglio. Ci mette qualcosa in più in allenamento e in pa… - gaith77 : RT @23_Frog: Primo allenamento ?? Ultimo allenamento 11 anni insieme @Inter ???????? -