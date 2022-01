“Primavera in campo contro la Fiorentina?”: risposta in diretta (Di martedì 11 gennaio 2022) Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma. Di seguito quanto evidenziato: “Fiorentina? Torreira, Castrovilli e Bonaventura insieme non possono giocare. Il Toro è una squadra fatta come la Fiorentina, che però ha sbagliato la partita. I granata avevano un’altra reattività. Poi ora si è formato un difensore che, dopo Koulibaly e insieme a Tomori, è diventato il migliore della Serie A come Bremer. A Napoli fece impazzire Osimhen“. “Napoli-Fiorentina? Partita difficile, la Fiorentina generalmente non ne sbaglia 2 di fila. Un’eliminazione diretta è un battesimo. Bisogna considerare il livello dei giocatori Primavera. In questo momento però è difficile fare il salto, specialmente tutto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma. Di seguito quanto evidenziato: “? Torreira, Castrovilli e Bonaventura insieme non possono giocare. Il Toro è una squadra fatta come la, che però ha sbagliato la partita. I granata avevano un’altra reattività. Poi ora si è formato un difensore che, dopo Koulibaly e insieme a Tomori, è diventato il migliore della Serie A come Bremer. A Napoli fece impazzire Osimhen“. “Napoli-? Partita difficile, lageneralmente non ne sbaglia 2 di fila. Un’eliminazioneè un battesimo. Bisogna considerare il livello dei giocatori. In questo momento però è difficile fare il salto, specialmente tutto ...

