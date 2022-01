(Di martedì 11 gennaio 2022) Le , sono valide per le prossime cinque estrazioni e sono composte da 5 colonne. Le sono elaborare con metodo matematico statistica dopo la 11a estrazione del mese.Obbiettivo 3 punti – By GiGi LoTTo © 13-51-55-14-4534-40-10-35-1709-17-35-33-1016-54-37-49-5515-40-12-55-02 Si consiglia di giocare leper cinque colpi, in caso di vincita con due punti al 1 colpo proseguire la giocata fino al 3 colpo, se vengo totalizzate vincite con punti 3, 4 e 5 sospendere il gioco. La probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 3.478.761 volte, si vince anche se fai 2, 3, 4 punti, ovviamente la vincita è proporzionale hai numeri centrati. GiGi LoTTo consiglia anche: 10a del mese previsionecon obbiettivo 5 punti – Leggi tutte le informazioni 11a del mese ...

Advertising

GiGi_Lotto : Previsioni MillionDay del 12-01-2022 - GiGi_Lotto : Previsioni MillionDay del 10-01-2022 - controcampus : ?? #estrazione #millionday ?? Segui la Diretta #7Gennaio2022 - zazoomblog : Previsioni MillionDay del 06-01-2022 - #Previsioni #MillionDay #06-01-2022 - GiGi_Lotto : Previsioni MillionDay del 06-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni MillionDay

L'estrazionedi oggi martedì 11 gennaio 2021 deve essere un'opportunità per divertirsi. Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - Per visualizzare i ...L'estrazione10 gennaio 2022 mette nuovamente in palio un milione di euro. A tentare la ... Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - I numeri Million ...Nel concorso di stasera, anche senza il 6, festeggiano i punti 5 che si aggiudicano mille euro. La prossima estrazione del SivinceTutto Superenalotto è in programma tra una settimana, mercoledì 12 gen ...Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani, mercoledì 6 gennaio 2021, per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB). MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ La cinquina dell'estr ...