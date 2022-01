Presutto al fianco dei giovani di Eboli

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Rispetto per i ragazzitani, da quando è iniziata la pandemia è la prima volta che istudenti, organizzati, prendono una posizione di grande maturità è responsabilità. Io sto con voi, bravi”. A dirlo è Giancarlosegretario cittadino PSI. “Chiedete di chiudere le scuole per mitigare il contagio nelle comunitàli. Faccio mia la vostra proposta e il PSIvi sosterrà in questa battaglia di civiltà ed educazione. Adcirca 800 positivi al covid, se calcoliamo almeno 10 contatti stretti possiamo dire che abbiamo 8000tani in quarantena. Senza calcolare i positivi asintomatici che girano per le nostre strade”. Consiglia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Presutto fianco

Cronache Salerno

Il ministro degli Esteri - che nel 2019 si era schierato aldei gilet gialli e che prima ... C'è chi come il senatore Vincenzosi schiera pubblicamente per il no: "Non sono d'accordo. ...Dubbiosi anche Laura Bottici, Alberto Airola e Vincenzo. In ogni caso, la maggioranza dei ... 'Nel 2013 " ricorda il grillino della prima ora, pronto a tornare in campo adi Virginia ...Comitati in piazza oggi a Napoli Est per dire “no” al nuovo sito di compostaggio da 30mila tonnellate all’anno, già approvato dalla giunta Manfredi. Al fianco dei movimenti contro il biodigestore anch ...Napoli, 3 gennaio 2021: “Voglio dire no all’impianto di compostaggio da 30 mila tonnellate, a Napoli Est. Ho predisposto una interrogazione al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro della ...